Камбэк все ближе? Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг, подбодрив сборную Украины

Легендарный боксер заявил, что гордится главной футбольной командой Украины.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, который накануне желал успеха сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии, отреагировал на разгромное поражение "сине-желтых" в Риме.

45-летний спортсмен в Instagram поддержал украинскую сборную после вылета с Чемпионата Европы и между строк намекнул на свое возвращение в бокс. Ранее он уже неоднократно подогревал интерес ко своему камбэку, демонстрируя мощную форму.

"Поздравляю Англию с прекрасным матчем. Эта встреча не прошла так, как я хотел бы, но это спорт. Как вам всем известно, особенно английским фанатам, я терпел поражения в своем виде спорта. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим камбэки, не так ли?

Я очень горжусь украинской сборной. Нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко продвинулись в этом турнире. Мы показали, что можем соревноваться. Не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами.

До новых встреч, друзья, спасибо всем фанатам. Как профессиональный спортсмен, я никогда не считаю само собой разумеющимся то, насколько вы все важны. Продолжайте болеть. Возможно, однажды я снова услышу, как вы скандируете мое имя", - сказал Кличко-младший в видеоролике.

Смотрите также: Украинские фанаты достойно ответили Фьюри : боксер жестко затроллил сборную Украины за поражение Англии на Евро-2020

Ранее Кличко говорил, что может вернуться в ринг только ради того, чтобы превзойти рекорд легендарного американца Джорджа Формана.

Владимир отпраздновал свой 45-й день рождения 25 марта 2021 года. Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Таким образом, чтобы побить рекорд американца, украинцу нужно будет вернуться в ринг не раньше декабря 2021 года.

Также сообщалось, что легенда бокса Шеннон Бриггс объявил о бое с Владимиром Кличко, однако никаких деталей возможного поединка так и не появилось.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

после поражения нокаутом от В конце 2020 года Владимира в Международный зал боксерской славы. В прошлом году стало известно, что украинец помогает с возвращением на ринг легендарному американцу Эвандеру Холифилду.

Звездные новости из жизни олимпийского чемпиона Владимира Кличко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку