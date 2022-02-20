Камбэк за минуту сопернику не помог: "Манчестер Юнайтед" зрелищно победил "Лидс" в поединке АПЛ

Камбэк за минуту сопернику не помог: "Манчестер Юнайтед" зрелищно победил "Лидс" в поединке АПЛ

Один из мячей забил экс-футболист "Шахтера".

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Лидса" в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги - 2:4 .

В первом тайме "красные дьяволы" дважды поразили ворота соперника усилиями Харри Магуайра и Бруну Фернандеша.

После перерыва хозяева неожиданно совершили камбэк, причем для этого им хватило одной минуты. По состоянию на 54-ю минуту счет уже был равным - постарались Родриго и Рафинья.

Однако "манкунианцы" все же сумели склонить чашу весов на свою сторону. Наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник угадал с заменами, выпустив на поле бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда и 19-летнего вингера Энтони Элангу. Именно их голы и позволили МЮ одержать победу в этом непростом матче.

Звездный нападающий "манкунианцев" Криштиану Роналду вышел в старте и был заменен на 85-й минуте, результативными действиями не отличился.

"Манчестер Юнайтед" с 46 очками закрепился на четвертом месте у АПЛ. "Лидс" расположился на 15-й позиции с 23 пунктами в своем активе.

В следующих матчах АПЛ "манкунианцы" 26 февраля примут "Уотфорд", а "Лидс" 23 февраля на выезде сыграет с "Ливерпулем". Также "красные дьяволы" 23 февраля в Мадриде встретятся с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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