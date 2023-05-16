Камбэка не получилось: "Интер" повторно одолел "Милан" и стал первым финалистом Лиги чемпионов (видео)

"Интер" минимально обыграл "Милан" (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в результате чего вышел в финал самого престижного еврокубка.

Единственный гол "нерадзурри" забили во втором тайме. На 74-й минуте Лаутаро Мартинес в штрафной соперника получил передачу от Ромелу Лукаку и отправил мяч в ближний угол.

В первой встрече, которая состоялась на этом же стадионе неделю назад, "Интер" победил "Милан" со счетом 0:2 . Таким образом, по сумме двух встреч в финал шагают именно "нерадзурри".

Отметим, что "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2010 года. Тогда "черно-синие" под руководством Жозе Моуринью в финальном матче обыграли "Баварию" со счетом 0:2.

В решающей битве за трофей соперником "Интера" станет победитель другого полуфинала между "Реалом" и "Манчестер Сити". В первой игре в Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1. Ответный матч состоится в среду, 17 мая, в Англии.

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