Камбэка не случилось: "Прометей" победил "Будивельник" и выиграл баскетбольный Суперкубок Украины

Трофей уезжает в Днепропетровскую область.

БК "Прометей" из Слобожанского победил столичный БК "Будивельник" и завоевал Суперкубок Украины. Встреча в киевском Дворце спорта завершилась со счетом 104:99.

Действующий чемпион лучше начал поединок - столичному коллективу лишь раз удалось повести в счете в дебюте, после чего впереди все время была команда из Днепропетровской области.

В третьей четверти перевес "Прометея" достигал 16 очков, но в заключительном отрезке матча "Будивельник" вернул интригу, сократив отставание до трех баллов.

Тем не менее, совершить камбэк киевляне не смогли, уступив сопернику в итоге с разницей в пять баллов.

Суперкубок Украины проводится с 2018 года.

Для "Прометея" это первая победа в турнире.

"Будивельник", на счету которого 10 побед в Чемпионатах Украины, Суперкубок страны еще не выигрывал.

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