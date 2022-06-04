Камбосос - Хейни: где смотреть бой за абсолютное чемпионство и прогнозы букмекеров

Камбосос - Хейни: где смотреть бой за абсолютное чемпионство и прогнозы букмекеров

В ночь на 5 июня абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос будет защищать свои пояса в поединке с американцем Девином Хейни.

Противостояние между Камбососом и Хейни состоится в австралийском Мельбурне. На кону в битве двух непобедимых боксеров будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Сейчас австралиец владеет титулами IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise), в то время как американец сосредоточил в своих руках пояс WBC.

Следует отметить, что изначально главным претендентом на бой с Камбососом был украинец Василий Ломаченко. Однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Василий вступил в терроборону Белгород-Днестровского и отказался покинуть Украину для проведения чемпионского поединка.

Где смотреть бой Камбосос - Хейни

На территории Украины поединок покажет видеосервис MEGOGO. Начало трансляции - в 04:00 по киевскому времени. Старт главного поединка ожидается не раньше 6:30 утра 5 июня.

Ранее сообщалось, что представляющий интересы Камбососа американский промоутер Лу Ди Белла бесплатно передал Украине права на трансляцию поединка с Хейни.

Таким образом, он решил продемонстрировать свою поддержку Украине, которая уже больше трех месяцев противостоит полномасштабному вторжению российских оккупантов.

Также промоутер отказался продавать трансляцию чемпионского боя российским каналам.

Прогнозы букмекеров на бой Камбосос - Хейни

Фаворитом предстоящего сражения букмекеры считают американца. На победу Хейни можно поставить с коэффициентом 1,65. Победа Камбососа - 2,40. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 15,00.

На победу американского боксера нокаутом принимают ставки с коэффициентом 6,50. Досрочный успех австралийца - 7,00. Коэффициент на то, что Хейни выиграет по очкам, составляет 2,05. Вероятность победы Камбососа судейским решением равна 3,20.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

Напомним, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет, чтобы победитель боя между Камбососом и Хейни вышел в ринг против украинца Василия Ломаченко.

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