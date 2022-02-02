Камбосос все ближе: Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров WBA

Камбосос все ближе: Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров WBA

Украинец сейчас находится на третьей позиции.

WBA опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров мира легкого веса.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся с четвертой на третью строчку.

Это произошло благодаря тому, что из рейтинга лучших легковесов (до 61 кг) вообще вылетел предыдущий обладатель третьей строчки венесуэлец Хорхе Линарес, которого Ломаченко нокаутировал четыре года назад.

Возглавляет рейтинг Роландо Ромеро. Чемпионским титулом по этой версии владеет Джервонта Дэвис. Джордж Камбосос является суперчемпионом по версии WBA.

Топ-10 легковесов по версии WBA:

1. Роландо Ромеро

2. Мишель Ривера

3. Василий Ломаченко

4. Мигель Васкес

5. Теофимо Лопес

6. Уильям Сепеда

7. Роман Андреев

8. Изреель Корралес Гонсалес

9. Иисус Сараче

10. Гэри Калли

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Ломаченко требует боя с Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, но не исключено, что австралиец предпочтет Дэвина Гейни.

Читайте также:

"У Ломы уже был шанс": звездный американский боксер резко "закрыл рот" промоутеру украинца

"Сложное испытание": один из лучших боксеров XXI века оценил шансы Камбососа против Ломаченко и Гейни

Единственное поражение в карьере: американский чемпион хочет отомстить Ломаченко