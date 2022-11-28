Камерун за три минуты совершил невероятный камбэк и вырвал ничью против Сербии на ЧМ-2022 (видео)

Сборные Камеруна и Сербии разошлись боевой ничьей в матче 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Зрелищный поединок завершился со счетом 3:3 .

Первыми в этой встрече забили африканцы – Шарль Кастеллетто на 29-й минуте вывел свою команду вперед.

Сербы ответили двойным ударом перед перерывом. В компенсированное к первому тайма время отличились Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич.

В начале второй половины поединка Александр Митрович укрепил преимущество балканцев.

Однако сборная Камеруна неожиданно совершила камбэк. На 63-й минуте Венсан Абубакар сократил отставание африканцев до минимума, а еще через три минуты Максим Чупо-Мотинг восстановил паритет в противостоянии.

Обзор матча

Отметим, что в первом туре Бразилия победила Сербию (2:0), а Швейцария минимально обыграла Камерун (1:0).

На данный момент Бразилия и Швейцария лидируют в группе, имея по 3 очка. Камерун и Сербия набрали по одному баллу.

В другом матче 2-го тура этого квартета будут сильнейшего определять Бразилия и Швейцария. Они сыграют между собой также 28 ноября, но в 18.00 по киевскому времени.

Бразилия и Швейцария. Они сыграют между собой также 28 ноября, но в 18.00 по киевскому времени. В матчах заключительного тура, которые пройдут 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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