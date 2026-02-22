- Дата публикации
Канада и США в овертайме определили обладателя "золота" Олимпиады-2026 в мужском хоккее
В чрезвычайно напряженном противостоянии победили американцы.
Сборная США завоевала "золото" мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026.
В финале американцы в овертайме одолели команду Канады со счетом 2:1.
Первый период США минимально выиграли благодаря шайбе Мэтта Болди. Во второй 20-минутке канадцы отыгрались — точный бросок сделал Кейл Макар.
В третьем периоде команды не отмечались, так что судьба олимпийского хоккейного "золота" решалась в овертайме в формате 3х3.
Там сильнее оказались американцы — уже на 2-й минуте "золотую" шайбу забросил Джек Хьюз.
Для США это третье в истории "золото" Олимпийских игр в мужском хоккее и первое с 1980 года.
Бронзовым призером Олимпиады-2026 в мужском хоккее стала Финляндия, которая в матче за третье место разгромила Словакию (6:1).
Добавим, что США и Канада также встретились в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026, который завершился победой американок в овертайме (2:1).
Финал хоккея среди мужчин стал последним соревнованием Олимпиады-2026. Впереди только торжественная церемония закрытия Игр, которая состоится сегодня, 22 февраля, в 21:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2026 доступна на нашем сайте.
Зимние Олимпийские игры-2026 продолжались с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего было разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.