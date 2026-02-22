Канада и США в овертайме определили обладателя "золота" Олимпиады-2026 в мужском хоккее

Канада — США (хоккей) / © Associated Press

Сборная США завоевала "золото" мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2026.

В финале американцы в овертайме одолели команду Канады со счетом 2:1.

Первый период США минимально выиграли благодаря шайбе Мэтта Болди. Во второй 20-минутке канадцы отыгрались — точный бросок сделал Кейл Макар.

В третьем периоде команды не отмечались, так что судьба олимпийского хоккейного "золота" решалась в овертайме в формате 3х3.

Там сильнее оказались американцы — уже на 2-й минуте "золотую" шайбу забросил Джек Хьюз.

Для США это третье в истории "золото" Олимпийских игр в мужском хоккее и первое с 1980 года.

Бронзовым призером Олимпиады-2026 в мужском хоккее стала Финляндия, которая в матче за третье место разгромила Словакию (6:1).

Добавим, что США и Канада также встретились в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026, который завершился победой американок в овертайме (2:1).

Финал хоккея среди мужчин стал последним соревнованием Олимпиады-2026. Впереди только торжественная церемония закрытия Игр, которая состоится сегодня, 22 февраля, в 21:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2026 доступна на нашем сайте.

Зимние Олимпийские игры-2026 продолжались с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего было разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.