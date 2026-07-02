Канада — Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Марокко по футболу / © Associated Press

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В субботу, 4 июля, сборные Канады и Марокко встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Первый поединок этой стадии турнира состоится на арене "NRG Stadium" в американском Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале сборная Канады заняла второе место группе B, сыграв вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1), разгромив Катар (6:0) и потерпев поражение от Швейцарии (1:2). В 1/16 финала "кленовые листья" обыграли ЮАР (1:0).

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Марокканцы финишировали вторыми в квартете C, сыграв вничью с Бразилией (1:1), одолев Шотландию (1:0) и обыграв Гаити (4:2). В 1/16 финала африканская сборная в серии пенальти одолела Нидерланды (1:1, пен. 3:2).

Прогноз букмекеров на матч Канада — Марокко

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Марокко, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья — 3,40. Выигрыш канадцев — 5,33.

На выход марокканцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Проход Канады в следующую стадию — 3,00.

Победитель пары Канада — Марокко в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Парагвай — Франция.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2026.

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