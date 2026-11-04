ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
105
Время на прочтение
2 мин

Канада не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная страны-оккупанта не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею, который состоится в 2027 году в Канаде.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Канада не позволит сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею

Канада не позволит сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не позволит сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, несмотря на скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене ее отстранения от международных турниров.

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную и ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде. Поэтому если вы спрашиваете именно о молодежном чемпионате мира, то россиян там не будет", — приводит слова Карни издание Reuters.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить сборным страны-оккупанта участвовать в мировых соревнованиях.

Из-за этого возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию и Швецию, уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie