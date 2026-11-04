Канада не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею

Канада не позволит сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не позволит сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею, несмотря на скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене ее отстранения от международных турниров.

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную и ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде. Поэтому если вы спрашиваете именно о молодежном чемпионате мира, то россиян там не будет", — приводит слова Карни издание Reuters.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.

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Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить сборным страны-оккупанта участвовать в мировых соревнованиях.

Из-за этого возникла угроза, что Россия может занять место Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

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Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию и Швецию, уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Напомним, сборная Украины в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

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