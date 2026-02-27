Канада присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за россиян и белорусов

Сборная Канады на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Канада присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Канадский паралимпийский комитет обнародовал соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"Мы солидарны с украинскими спортсменами и народом. Канадский паралимпийский комитет выступал и голосовал против возобновления Российского и Белорусского национальных паралимпийских комитетов на Генеральной ассамблее МПК в сентябре, и мы до сих пор считаем, что условия для их восстановления не выполнены. Наша позиция основывается на принципах: ценностях безопасного, честного, чистого и инклюзивного спорта, и мы продолжаем их соблюдать", — говорится в заявлении канадского НПК.

Таким образом, уже восемь стран пропустят церемонию открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против участия россиян и белорусов под национальными флагами. Ранее к бойкоту Украиной торжественного мероприятия присоединились Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Нидерланды.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

Суспільне мовлення, официальный транслятор Паралимпиады-2026 в Украине, отказался транслировать церемонию открытия соревнований на фоне бойкота нашей сборной торжественного мероприятия.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.