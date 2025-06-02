Канада – Украина: букмекеры определили фаворита контрольного матча

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет матч с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Поединок состоится на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Встреча Канада – Украина начнется в 22:30 по киевскому времени.

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Ставки букмекеров на матч Канада – Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Канады. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,24. Ничья – 3,80. Выигрыш Украины – 2,82.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Канада – Украина.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" сразятся с Новой Зеландией.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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