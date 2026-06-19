Канада уничтожила Катар в матче с двумя удалениями и ужасной травмой на ЧМ-2026

Канада — Катар / © Associated Press

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Сборная Канады разбила команду Катара в матче второго тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BC Place" в Ванкувере завершился со счетом 6:0 .

Еще в первом тайме канадцы трижды поразили ворота соперника — дубль оформил Джонатан Дэвид, еще один мяч в активе Кайла Ларина.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Отметим, что на 33-й минуте Катар остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник команды Хомам Аль-Амин.

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После перерыва арбитр удалил еще одного игрока в составе катарцев — прямую красную карточку за грубый фол против Исмаэля Коне заработал Ассим Омер Мадибо.

В итоге Коне получил ужасную травму — с переломом ноги он покинул поле на носилках.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Затем подопечные Джесси Марша еще трижды расписались в воротах команды Хулена Лопетеги — сначала забил Нейтан Салиба, затем автоголом отличился игрок катарцев Мохаммад Аль-Маннаи, а точку в этом поединке поставил Джонатан Дэвид, который на 90+2-й минуте оформил хет-трик.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины — 4:1.

Турнирное положение после второго тура: Канада (4 очка), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1).

В заключительном третьем туре швейцарцы встретятся с Канадой, а боснийцы сыграют против катарцев. Оба поединка состоятся 24 июня, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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