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Канада в зрелищном матче победила главную сенсацию турнира и выиграла ЧМ-2023 по хоккею

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Канада в зрелищном матче победила главную сенсацию турнира и выиграла ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Канады по хоккею / Фото: Associated Press

В финальном поединке канадцы обыграли немцев.

Сборная Канады стала победителем чемпионата мира по хоккею-2023. В битве за "золото" канадцы победили команду Германии со счетом 5:2.

В течение решающего поединка немцы дважды вели в счете, но сборная "кленового листа" каждый раз отыгрывалась. Соперники забрасывали по шайбе в первом и втором периодах.

А вот в заключительной 20-минутке канадцы склонили чашу весов в свою пользу, забросив в ворота Германии сразу три шайбы.

К слову, именно немцы совершили главную сенсацию ЧМ-2023 по хоккею, пробившись в финал. В полуфинале немцы оформили камбэк и в овертайме победили американцев – 3:4.

Историческую "бронзу" планетарного первенства по хоккею завоевала Латвия. В матче за третье место латвийцы в овертайме обыграли команду США со счетом 3:4. Таким образом, сборная Латвии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира по хоккею.

ЧМ-2023 по хоккею в элитном дивизионе проходил в финском Тампере и латвийской Риге. Турнир должна была принимать Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину сборные РФ и Беларуси отстранили, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, сборная Украины в следующем году в пятый раз подряд сыграет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. В решающем матче ЧМ-2023 в Дивизионе IB "сине-желтые" проиграли Японии и финишировали на втором месте, не сумев повыситься в классе.

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Дата публикации
Просмотры
1407
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