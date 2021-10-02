Канадский "Дракон" ошарашил земляка сумасшедшей "вертухой" и брутально замесил у сетки (видео)

Рефери остановил жестокое избиение в третьем раунде.
Свидетелями зрелищного нокаута стали зрители поединка между канадцами Джоном Нгуеном и Джошем Квятковским на турнире по смешанным единоборствам BFL 68 в Ванкувере.
В начале третьего раунда Нгуен, за которым закрепилось прозвище "Дракон", активно пошел в атаку и ошеломил своего соотечественника мощным ударом ногой с разворота. Квятковский сразу упал на пятую точку, а Нгуен воспользовался этим и бешеной серией ударов добил лежащего оппонента у сетки.
Рефери сначала наблюдал за избиением бойца по прозвищу "Джаггернаут", а потом понял, что Квятковский не в состоянии сопротивляться, после чего остановил поединок. Таким образом, Нгуену была присуждена досрочная победа над его земляком.
John Nguyen lands a spinning back kick that leads to the finish of Josh Kiatkowski at BFL 68 pic.twitter.com/vrA2gOeVpY— Will (@ChillemDafoe) October 1, 2021
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