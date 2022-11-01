Кандидат на место Бубки: борец-депутат Беленюк будет баллотироваться на пост президента НОК Украины

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Об этом сам 31-летний спортсмен сообщил у себя в соцсетях.

"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что в этом году на ассамблее НОК некоторые люди хотят устроить выборы без выбора. Видимо, некоторые еще не понимают в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт.

Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе. Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы должны, в свою очередь, прислушиваться к критике.

Пора признаться, что у нас много проблем, много неуслышанных голосов спортсменов и тренеров, много вопросов без ответов. Моя задача их услышать и помочь. Мы прекрасно понимаем две основные функции НОК, которые должны быть фундаментальными: защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда они в такой защите больше всего нуждаются, и привлечение, и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не чьих-либо личных предпочтений.

Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться только когда играешь чисто и по правилам. Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе. Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку", - написал Беленюк.

Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора. Пожалуй, некоторые еще не понимают в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт! Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы должны, в свою очередь, прислушиваться к критике! Пора признаться, что у нас много проблем, много неслышных голосов спортсменов и тренеров, много вопросов без ответов! Моя задача их услышать и помочь! Мы прекрасно понимаем две основные функции НОКа, которые должны быть фундаментальными: Защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда в такой защите больше всего нуждаются и привлечения, и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не чьих-либо личных предпочтений. Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться, только когда играешь чисто и по правилам! Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе! Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку! Опубликовано Zhan Beleniuk Понедельник, 31 октября 2022 г.

Свои намерения бороться за пост президента НОК Жан прокомментировал в интервью Суспільне Спорт.

"31 октября я подал свою заявку. Ее приняли, мне об этом отчитались. Подача заявок должна было состояться до 31 октября, так что в НОКе должны знать, кто уже подался. Но это пока не объявлено. Одна из причин, почему ко мне обратились спортсмены, это то, что НОК стал абсолютно непрозрачной организацией. И все происходит подковерно. Я не знаю, что им скрывать. Относительно конкурентов, я могу только ретранслировать слухи, которые слышал. Конкретной информации от НОК мы не имеем. Поговаривают, что одним из конкурентов будет действующий министр спорта, господин Вадим Гутцайт. Это все, что я знаю", - сказал Беленюк.

Новый президент НОК Украины будут избирать в конце 2022 года. С 2005 года Национальный олимпийский комитет возглавляет Сергей Бубка. По информации sport.ua, на грядущих выборах он не будет выдвигать свою кандидатуру.

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