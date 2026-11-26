Тимур Тутеров / © Associated Press

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Украинский форвард английского "Сандерленда" Тимур Тутеров забил гол в домашнем матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27 против польской "Ягеллонии".

На 47-й минуте поединка 21-летний украинец на дальней штанге переправил мяч в ворота соперника.

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Для Тутерова это уже третий гол за "черных кошек" в этом сезоне и второй — в Лиге Европы. Первый мяч в еврокубках он забил в матче 3-го тура против польского "Леха".

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Тутеров является воспитанником ковалевского "Колоса". В Украине он провел 15 поединков в молодежном первенстве, где успел отличиться 7 голами.

В апреле 2023 года Тимур перебрался в "Сандерленд", который на тот момент выступал в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии — прим.).

За молодежную команду "Сандерленда" (U-21) украинец забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах. Его контракт с "черными котами" рассчитан до лета 2027 года.

С января 2026 года до конца прошлого сезона Тутеров на правах аренды играл за "Эксетер" в Лиге 1 (третьем по силе дивизионе английского футбола — прим.), забив 3 гола и отдав один ассист в 17 матчах.

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Добавим, что Тутеров провел 10 матчей за юношескую сборную Украины (U-19) и 5 поединков за молодежную команду "сине-желтых" (U-21).

В ноябре этого года Тутеров был включен в заявку сборной Украины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций в качестве резервного игрока.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым потерпела сокрушительное поражение в Лиге Европы.

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