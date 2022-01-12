Кандидатов достаточно: Шевченко готовится к расторжению соглашения с "Дженоа" — СМИ

Кандидатов достаточно: Шевченко готовится к расторжению соглашения с "Дженоа" — СМИ

Украинец остается на волоске от увольнения из итальянского клуба.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко может вскоре покинуть генуэзский клуб.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что клуб и тренер находятся на этапе переговоров по взаимному расторжению соглашения.

Повлиять на решение боссов клуба не сможет даже вероятная победа "Дженоа" над "Миланом" в Кубке Италии.

В случае увольнения Шевченко "Дженоа" будет вынужден заплатить тренерскому штабу около 20 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества.

Как сообщалось ранее, на замену украинцу уже два кандидата: итальянцы Роландо Маран и Давиде Баллардини. Именно последнего Шевченко и сменил у руля генуэзцев в ноябре 2021 года.

Теперь стало известно, что представители генуэзского клуба с утра 13 января встретятся с агентами Руди Гарсии. 57-летний француз – приоритетный вариант аустайдера Серии А. Он с мая 2021-го находится без клуба, когда покинул "Лион". Гарсия уже работал в Италии с "Ромой".

Также "генуэзцы" рассматривают кандидатуру Бруно Лаббадиа. Он без работы с января 2021 года, когда ушел из "Герты".

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;

"Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;

Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".

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