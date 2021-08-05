Каноистка Лузан завоевала для Украины "бронзу" в финале Олимпиады-2020: "Кажется, что я сплю"

Каноистка Лузан завоевала для Украины "бронзу" в финале Олимпиады-2020: "Кажется, что я сплю"

Украинка планирует "показать результат" на "коронной" дистанции 500 метров в двойке.

Украинская каноистка Людмила Лузан в четверг, 5 августа, завоевала "бронзу" в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Честно, кажется, что я сплю, это сон и не могу поверить. Столько лет шла к медали, я настолько счастлива", — прокомментировала свой успех спортсменка.

Лузан также поблагодарила своих тренеров и всех, кто поддерживал ее во время соревнований.

"Это просто невероятно, мы вместе пришли к этой медали, — поделилась каноистка. — Конечно, я мечтала победить. Но это первая Олимпиада и уверена, что меня еще ждут золотые медали".

Украинка добавила, что планирует "показать результат" на "коронной" дистанции 500 метров в двойке.

"Нет ничего невозможного, просто есть вера в то, что ты делаешь, и есть люди, которые тебя поддерживают. Можно свернуть горы", — добавила спортсменка.

Когда и в каких еще дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 5 августа — читайте в материале ТСН Проспорт по ссылке.

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