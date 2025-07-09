Капитан испанского футбольного клуба во второй раз в жизни победил рак

Кириан Родригес

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Капитан испанского футбольного клуба "Лас-Пальмас" Кириан Родригес выздоровел после рецидива онкологического заболевания.

29-летний испанец успешно прошел предсезонное медицинское обследование, что свидетельствует о его победе над раком. Кириан готов вернуться на поле в новом сезоне.

"Сегодня утром Кириан прошел медицинское обследование в преддверии старта нового сезона. С неизменной преданностью и заряжающей всех вокруг энергией он начал путь возвращения", – говорится в сообщении пресс-службы его команды.

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В августе 2022 года Родригес сообщил, что у него обнаружили лимфому Ходжкина. Благодаря лечению он сумел вернуться на поле уже в апреле 2023 года. Но в феврале 2025 года болезнь вернулась. Игрок был вынужден проходить курс химиотерапии и досрочно завершил сезон-2024/25.

Кириан является воспитанником "Лас-Пальмаса" и всю свою взрослую карьеру проводит именно в этой команде. В прошлом сезоне Родригес сыграл 22 матча за клуб.

По итогам сезона-2024/25 "Лас-Пальмас" вылетел в Сегунду, заняв предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота вместе со своим братом погиб в ДТП.

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