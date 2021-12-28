Капитан мадридского "Реала" стал обладателем футбольного клуба

Марсело хочет попробовать свои силы в менеджменте.

Защитник мадридского "Реала" Марсело стал владельцем португальского клуба "Мафра".

Об этом сообщает Marca.

"Идея состоит в том, чтобы реализовать проект, который позволит нам совершить прыжок на европейском рынке. Клуб хочет выступать витриной в Европе для игроков нашего бразильского клуба Азуриз (бразилец приобрел его 4 года назад – прим.). Это хорошая сделка.

Даже при небольшой структуре Мафра хорошо организована в финансовом плане, не имеет долгов. Сейчас мы инвестируем в инфраструктуру и ожидаем, что все окупится к 2023 году», – сказал Марсело.

33-летний защитник Реала признается, что видит себя бизнесменом и спортсменом одновременно. Также он работает над созданием холдинга DOZE и возлагает на него огромные надежды.

"Я надеюсь приобрести новые команды во второй части 2022-го. Будет один флагманский клуб, а игрок, обученный у "Азуриза" и приобретенный "Мафрой", сможет перейти туда", — говорит футболист.

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