Капитан мужской сборной Украины по биатлону может стать президентом ФБУ

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что готов бороться за пост президента Федерации биатлона Украины.

В случае победы 30-летний капитан мужской сборной готов завершить карьеру.

"Скажу откровенно – мне предлагали принять участие в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял для себя решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на этот пост. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки подают кандидатуру для рассмотрения" конференции.

Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство меня поддерживают. Я понимаю, что биатлонисты не голосуют. Комитет спортсменов имеет всего два голоса. Но для меня было важно услышать их мнение – спортсмены действительно хотят сейчас перемен.

Еще раз подчеркну, что я решил попытаться выдвинуть свою кандидатуру несколько дней назад. Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного подручного или любого другого кандидата, она имеет на это право.

Все эти слова Владимира Михайловича Бринзака о том, что он готов передать кому-то власть некорректны. По моему мнению, его обязанность как президента организовать демократические выборы, а кого выберут представители регионов, это уже другой вопрос. Я надеюсь, что все же это произойдет согласно уставу федерации и действующему законодательству. И будет не один желающий поучаствовать в этих выборах, чтобы изменять биатлон к лучшему.

О каком-то окончательном решении (по завершении карьеры – ред.) я сейчас не буду говорить. Но, по-моему, нужно уметь вовремя пойти на хорошей ноте. Если все получится и конференция таки состоится, тогда мне придется сделать выбор. Совмещать я не буду", — отметил Подручный в интервью Трибуне.

Напомним, что Украинская биатлонистка Анна Кривонос рассказала, как прошел первый день полномасштабной войны для сборной Украины и раскрыла подробности побега натурализованных россиянок в Россию.

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