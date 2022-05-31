Капитан мужской сборной Украины по биатлону не готовится с командой к новому сезону

Капитан мужской сборной Украины по биатлону не готовится с командой к новому сезону

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что капитан мужской команды Дмитрий Пидручный пока не готовится к новому сезону вместе со сборной.

Сейчас в его распоряжении сейчас находятся только пять спортсменов.

"Пока же у меня практически пять спортсменов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Тарас Лесюк. Жаль, что не смог освободиться от исполнения своих обязанностей капитан команды Дмитрий Подручный. Надеюсь, что в ближайшие дни примут положительное решение по нему, чтобы и он мог готовиться", – сказал Санитра.

Мужская сборная Украины по биатлону начала подготовку к соревновательному сезону 2022/23 в городе Сянки Львовской области.

Тем временем, Дмитрий Пидручный, который планирует баллотироваться на должность президента Федерации биатлона Украины, продолжает нести службу в Национальной гвардии Украины.

Учебно-тренировочное собрание национальной команды продлится с 29 мая по 15 июня.

Напомним, что Санитра получал предложения по работе с другими командами, но решил продолжить сотрудничество со сборной Украины.

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