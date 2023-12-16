Капитан новичка АПЛ потерял сознание во время матча против команды Забарного – поединок не доиграли (видео)

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Борнмутом" украинца Ильи Забарного и "Лутоном" был приостановлен из-за жуткого случая с капитаном гостей Томом Локьером.

На 59-й минуте игры 29-летний валлийский защитник внезапно упал на газон вблизи центрального круга и потерял сознание. На поле сразу же выбежали врачи, чтобы оказать ему неотложную помощь.

Breaking: Luton Town vs Bournemouth собирательный спорт в Великобритании в Англии подвергся после Великого игрока Том Локиер скапливался на велосипеде. pic.twitter.com/mKkyXAzMrD — The General (@GeneralMCNews) December 16, 2023

Арбитр приостановил матч, а футболисты обеих команд покинули поле. Позже было принято решение, что поединок доиграют в другой день. На момент приостановки счет на табло был ничейный – 1:1.

Как сообщил комментатор телеканала Sky Sports Гарри Тапхаус, ссылаясь на врача "Борнмута", сейчас Локьер уже пришел в сознание и реагирует на других людей.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный эпизод в карьере валлийца. Впервые он потерял сознание на поле в прошлом сезоне в финале плей-офф за выход АПЛ. Тогда его заменили во время поединка.

После того инцидента Локьеру сделали операцию на сердце, диагностировав фибрилляцию предсердий – состояние, которое может вызвать нерегулярную или аномально быструю частоту сердечных сокращений. После дополнительного обследования врачи разрешили Тому продолжить карьеру и заверили, что подобного не должно случиться в будущем.

Добавим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" на матч против "Лутона" и находился на поле, когда Локьер потерял сознание.

После 16-ти туров команда Забарного с 19 очками занимает 14-е место в АПЛ. "Лутон", который проводит свой дебютный сезон в элите английского футбола, с 9 баллами идет в зоне вылета на 18-й позиции.

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