Капитан ПСЖ отдал Забарному свою медаль после победы в Суперкубке УЕФА (видео)

Илья Забарный вместе с ПСЖ праздновал победу в Суперкубке УЕФА / © Associated Press

Капитан ПСЖ Маркиньос после победы в Суперкубке УЕФА-2025 отдал свою медаль новичку команды Илье Забарному.

22-летний украинский защитник, о переходе которого во французский клуб, было объявлено за день до матча за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", не попал в заявку на игру.

Несмотря на это, после завершения поединка Забарный вышел на поле стадиона "Фриули" в итальянском городе Удине, чтобы отпраздновать победу вместе со своими новыми одноклубниками.

Поскольку Илья не был заявлен на матч, то не мог быть награжден. Однако во время празднования Маркиньос повесил украинцу на шею свою медаль победителя.

Ожидается, что в дальнейшем 31-летний бразилец будет конкурировать с Забарным за место в основе парижан.

Также Илья воспользовался возможностью подержать в руках завоеванный его командой трофей.

ПСЖ с невероятным камбэком одолел "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА. Подопечные Луиса Энрике уступали в счете 0:2, но затем забили на 85-й и 90+4-й минутах и перевели игру в серию пенальти, где оказались точнее лондонского клуба.

ПСЖ впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Парижский клуб во второй раз боролся за этот трофей. Первая попытка закончилась неудачно – в 1996 году, когда Суперкубок УЕФА разыгрывался с двух матчей, парижане дважды уступили "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенхэм" впервые в своей истории принял участие в поединке за Суперкубок УЕФА.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.