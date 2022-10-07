Капитан российской армии получил должность в Международной федерации бобслея и скелетона — ряд чиновников объявили об отставке

Представители Латвии и Великобритании устроили протест против присутствия России в комитетах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), отказавшись от своих должностей.

В Параспортивный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) избрали россиянина Сергея Пархоменко. Это вызвало возмущение ряда чиновников из Латвии и Великобритании.

Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что из-за появления в комитете россиянина в отставку ушли латвийцы Кристапс Котанс, Зинтис Экманис и британцы Йен Ричардсон и Марк Гейвуд.

"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и активно вовлекается в борьбу с этой деградацией человеческих ценностей. Быть в одном комитете с капитаном российской армии, представляющим государство-агрессор невозможно", – заявил Экманис.

Напомним, что в июле российским спортсменам было продолжено отстранение от выступлений на международных турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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