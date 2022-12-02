Капитан сборной Украины досрочно завершил первый этап Кубка мира по биатлону: причина

Также под вопросом участие Пидручного на втором этапе в Хохфильцене.

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит оставшиеся гонки первого этапа Кубка мира-2022/23 в финском Контиолахти.

Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в эксклюзивном комментарии Суспильне Спорт.

"По Подручному нет хорошей информации. Его колено не выдержало вчерашнюю нагрузку, и дальше на этом этапе Кубка мира не могу на него рассчитывать. 100% знаю, что он будет пропускать следующие старты здесь, в Контиолахти", — сказал Санитра.

Накануне Пидручный принял участие в эстафетной гонке, которую украинская сборная завершила в топ-10. Капитан "сине-желтых" передал эстафету 13-м, причем на последнем круге ногами проиграл 38 секунд.

По словам тренера мужской сборной, не исключено, что Пидручный также вынужден будет пропустить второй этап Кубка мира, который состоится 8 – 11 декабря в австрийском Хохфильцене.

"Сейчас будем искать возможность сделать обследование в Австрии и принять дальнейшие решения. По моему мнению, там проблема такая, которая не позволит ему стартовать и в Хохфильцене. Еще ждем результатов обследования, но сейчас нам нужно понимание, что там с коленом", — рассказал Санитра.

Напомним, программа этапа в Контиолахти продолжится в субботу, 3 декабря, спринтерскими гонками у мужчин (начало в 11:45 по киевскому времени) и женщин (14:45).

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