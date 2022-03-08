Капитан сборной Украины по баскетболу вышел на паркет в футболке с культовой цитатой о русском корабле

Достойный жест против захватчиков.

Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой решил поддержать нашу страну после вторжения России, состоявшегося утром 24 февраля.

29-летний спортсмен, представляющий испанскую "Гран-Канарию", вышел на разминку перед игрой внутреннего первенства против "Сарагосы" в футболке с культовой фразой: русский военный корабель, иди нах**.

Отметим, сама встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу команды Пустового. В ней украинец набрал восемь очков, сделал четыре подбора и один блок-шот.

Напомним, что пограничники острова Змеиный, во время нападения на предложение российского корабля сдаться, ответили: "Русский корабль, иди нах...". Отмечалось, что ребят после этого обстреляли и с ними исчезла связь. Тогда на острове находились 13 пограничников, их считали погибшими и присвоили посмертно звание Героев Украины. Позже россияне обнародовали видео, будто ребят захватили в плен. Так что, появилась надежда, что наши пограничники живы. Эту информацию пытаются проверить.