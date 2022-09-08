Капитан сборной Украины по волейболу — о российских спортсменах: могут играть в какой-нибудь свой чемпионат водоканала, и на этом заканчивать

Лидер и капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал отстранение российских спортсменов от соревнований из-за того, что их страна совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Отметим, что сейчас продолжается Чемпионат мира по волейболу, который проходит в Словении и Польше. Впрочем, раньше хозяйкой соревнований была именно РФ.

Кроме того, что у страны-агрессора отобрали право на проведение мирового первенства, их команда также лишилась возможности участвовать в этих соревнованиях. Вместо них была приглашена именно украинская команда.

Плотницкий в комментарии для сайта "24 канала" рассказал о переносе соревнований и отстранении национальной команды из вражеской страны.

"В Польше была большая поддержка среди местных. Когда мы выходили в экипировке национальной команды, то мы часто слышали "Слава Украине", "Героям слава". Они вероятно уже изучили наши лозунги. Очень много людей поддерживает нас, и это, конечно, придает сил и понимания того, что мы не одни, и победа будет за нами.

Это супер правильно (об отстранении россиян, прим.). Я бы еще понял, если бы они осуждали эту войну, были бы против нее. Но все они молчат. Например, если бы мы проходили на ЧМ и он бы состоялся в России, как это было бы возможно? Международная федерация правильно поступила. Она немного долго тянула, это такой минус, но потом они исправились. Я думаю, что это на 100% правильное решение, они должны это чувствовать. Для них должно быть наказание, отстранение – это ничто, если сравнивать, что переживают украинцы.

Особенно для спортсменов, которые могут транслировать это в мир. Мы знаем, что в России много известных атлетов с большой аудиторией. Для них было бы полезно транслировать правдивую информацию, а не то, что показывают им. Они не хотят этого делать, поэтому должны за это платить. Кто-то, может, скажет, что это не такая уж большая цена по сравнению с тем, что происходит в нашей стране. Но если говорить о спорте, то они тоже к чему-то готовились, тренировались, а сейчас в этом нет смысла. Они могут играть в какой-нибудь свой чемпионат водоканала, и на этом заканчивать", — подчеркнул Плотницкий.

Добавим, что сборная Украины по волейболу сумела впервые в истории пробиться в четвертьфинал Чемпионата мира, где уступила хозяевам турнира - словенцам. Нынешнее мировое первенство для сборной Украины стало вторым в истории. В 1998 году "сине-желтые" заняли 10 место, поэтому результат на ЧМ-2022 — лучший в истории нашей команды.

Напомним, сборная Украины по волейболу со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0).