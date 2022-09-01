Капитан сборной Украины по волейболу стал лучшим игроком группового этапа ЧМ-2022 по нескольким статистическим показателям

Лидер украинской волейбольной сборной Олег Плотницкий вышел на первое место среди всех игроков чемпионата мира по двум статистическим показателям.

После группового этапа капитан "сине-желтых" имеет в своем активе наибольшее количество эйсов - 12. Именно столько очков на подаче Плотницкий заработал за три матча - против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. В среднем - четыре за игру.

По этому показателю украинский волейболист опередил лидера сборной Нидерландов Нимира Абдель-Азиза (10 эйсов). Топ-3 замкнул серб Александар Атанасевич, у которого 8 эйсов.

Кроме того, Плотницкий лидирует по итогам группового раунда по еще одному статистическому показателю. Олег возглавляет рейтинг по сделанным дигам - 20. Диг - защитный прием, выполняемый тыльной стороной ладони. Целью его является поднять мяч к своим партнерам по команде.

Сборная Украины по волейболу со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), а затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1).

В 1/8 финала мирового первенства сборная Украины сыграет с Нидерландами. Матч Украина - Нидерланды состоится в понедельник, 5 сентября, в словенской Любляне. Начало поединка - в 18:30 по киевскому времени.

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