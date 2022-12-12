Капитан сборной Украины по волейболу стал победителем Клубного чемпионата мира-2022

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий выиграл Клубный чемпионат мира-2022 в составе итальянской "Перуджи".

В финале турнира команда украинца победила другой итальянский клуб – "Трентино". Матч завершился со счетом 3:1 по сетам.

Первый сет остался за "Трентино", но в трех последующих возобладала "Перуджа". Итог решающего противостояния – 20:25, 25:23, 27:25, 25:19.

Плотницкий стал одним из лучших игроков финала. На его счету 15 очков. Украинец реализовал 8 атак, подал 4 эйса и еще 3 очка принес команде благодаря успешным блокам.

Напомним, ранее Плотницкий в третий раз в карьере завоевал Суперкубок Италии. Именно 25-летний украинец был признан самым ценным игроком (MVP) турнира.

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