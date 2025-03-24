Капитан сборной Украины прокомментировал фиаско от Бельгии в решающем матче за элиту Лиги наций

Капитан сборной Украины по футболу Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Испытываю опустошение. Не тот результат, не та игра, которую мы хотели. Все пошло не так, как планировали. Когда почувствовали, что что-то идет не по плану? Трудно назвать конкретный момент. Чего не хватало? Не хочется сейчас после игры искать виноватого. Посмотрим видео, разберем. Плохая игра.

Мне кажется, что лучше бы, если бы мы пропустили раньше и быстрее включились в игру. А когда пропустили так поздно, пытались удержать результат, но пропустили еще. Это футбол, что здесь сделаешь?

Конечно, хотелось (подняться в дивизион А – прим.). Никто не хочет выходить на игру и проигрывать. В следующем сезоне Лиги наций будем так же биться, чтобы перейти в дивизион A.

Как я сказал, не будем искать крайнего, сегодня всем было очень тяжело. Не та игра, которую мы хотели видеть", – сказал Матвиенко в эфире MEGOGO.

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Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Франция и Хорватия определили полуфиналиста Лиги наций и последнего соперника сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

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