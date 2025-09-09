Капитан сборной Украины высказался о ничьей с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Николай Матвиенко / © УАФ

Капитан сборной Украины по футболу Николай Матвиенко прокомментировал ничью с Азербайджаном (1:1) во втором матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Потеряли два очка, что можно еще сказать. Я думаю, что сыграл такой фактор, как смена тренера (у сборной Азербайджана – прим.) и дополнительная какая-то мотивация. Это первое. Второе – ожидаемо, что будет тяжело, потому что проиграли 0:5 первую игру они. Знали, что дома они сделают все, чтобы взять очки. Они это и сделали.

Какой была реакция Реброва в раздевалке после матча? Всегда сдержанная, потому что по горячим следам никто не хочет что-либо говорить. После этого мы всегда приезжаем на другой сбор и очень долго разбираем эти игры.

Очень тяжело мне по горячим следам это говорить. У нас ничего не изменилось, нужно выходить на каждую игру и пытаться выиграть ее, а дальше – не смотреть на какие-то турнирные таблицы или матчи, которые играют параллельно. Просто выходить и делать свою задачу", – сказал Матвиенко.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Поединок второго тура группы D между сборными Франции и Исландии состоится 9 сентября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии. В тот же день Азербайджан в гостях сразится с Францией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.