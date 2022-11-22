Капитан сборной Украины выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с составом команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который состоится в финском Контиолахте.

Об этом пишет Общественное Спорт.

В состав мужской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира в Контиолахте попал Дмитрий Пидручный, накануне проигравший выборы президента Федерации биатлона Украины.

Состав сборной Украины : Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Тарас Лесюк и Денис Насыко.

Первый этап Кубка мира состоится с 29 ноября по 4 декабря. В Контиолахте мужчины проведут четыре гонки – индивидуальную (29 ноября), эстафету (1 декабря), спринт (3 декабря) и преследование (4 декабря).

Напомним, что первый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был состояться с 24 по 27 ноября в норвежском Шушени, был отменен. Поэтому старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоится в один день.

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