Капитан "Шахтера" отреагировал на победу над "Динамо" в финале Кубка Украины

Николай Матвиенко / © ФК Шахтер

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Капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко поделился эмоциями после победы своей команды над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

После завершения матча Матвиенко дал комментарий для UPL.TV.

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– Похоже, что вы сейчас самый счастливый человек в мире?

– На этот момент я действительно счастлив. Но, честно говоря, в глубине души я чувствовал, что сегодня победим. Не знаю почему. Просто было такое предвкушение. И эта победа для нас гораздо важнее, чем для "Динамо", потому что мы завершаем чемпионат на третьем месте, и, насколько я понимаю, эта победа дает нам путевку в Лигу Европы.



– "Шахтер" впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов. Как команда воспринимает участие в турнире рангом ниже? Все-таки это Лига Европы. Насколько она важна для "Шахтера"?

– Мое понимание таково: мы выходим на каждый матч с желанием победить, и неважно, какой это турнир. Главное, что он есть, хоть какой-нибудь. Мы будем в нем выступать и, полагаю, сможем хорошо себя проявить.

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

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Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.