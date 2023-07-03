Капитан украинской "молодежки" – о выходе в полуфинал Евро и исторической путевке на Олимпиаду

Капитан молодежной сборной Украины (U-21) Артем Бондаренко прокомментировал победу над командой Франции в четвертьфинале Евро-2023.

Украинская "молодежка" обыграла французов со счетом 1:3 и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Третий гол в ворота "Ле Блэ" после передачи Александра Назаренко забил именно Бондаренко.

Вместе с тем наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

"Руслан Петрович (Ротань – прим.) хотел нам донести, что Франция – не такой страшный волк, как его рисуют. Но в футболе важна не команда звезд, а команда-звезда. Надеюсь, у нас получилось. У меня нет ни слов, ни эмоций. Есть ощущение невероятного счастья и гордости за команду, страну, ребят. Бились как команда. Может, не все получалось, но это футбол. Перетерпели, и все супер.

Да, для Украины это весомое (достижение – прим.), мы впервые попали на Олимпиаду. Счастливы от того, что получилось квалифицироваться, но это не наш предел", – сказал Бондаренко в комментарии Суспильне Спорт.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1). Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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