Капитан женской сборной Украины по биатлону получила положительный тест на COVID-19 в Пекине перед Олимпиадой-2022

Капитан женской сборной Украины по биатлону получила положительный тест на COVID-19 в Пекине перед Олимпиадой-2022

Она не поучаствует в нескольких первых стартах.

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом в Пекине для Суспільне Спорт сообщил тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Отмечается, что 35-летняя спортсменка не сможет принять участие в нескольких первых стартах на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Положительный тест Билосюк получила во вторник, 2 февраля.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен — Елена Билосюк.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли возвратиться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам (успеет ли восстановиться, прим.).

Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине, — сказал Велепец.

Добавим, что Билосюк была кандидатом на выступление в смешанной эстафете, которая откроет программу биатлона на Олимпиаде-2022 (суббота, 5 февраля, 11:00). Впрочем, теперь она на старт не выйдет.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко, помощник Уроша Велепеца в женской команде. Перед этим коронавирус обнаружили у главного тренера мужской команды Юрия Санитры. Он отправился на самоизоляцию.

Что касается биатлона на ОИ-2022, то спортсмены разыграют медали в шести дисциплинах. Гонки запланированы на 5-19 февраля в утренние часы для Украины. Отметим, что гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут. С полным расписанием биатлонных соревнований на Олимпиаде вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.