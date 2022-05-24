Капитанская повязка и ассист: Шевченко принял участие в матче звезд футбола в поддержку Украины (видео)

Капитанская повязка и ассист: Шевченко принял участие в матче звезд футбола в поддержку Украины (видео)

В Милане на легендарной арене "Сан-Сиро" состоялся матч звезд мирового футбола в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Отметим, что в поединке встретились команды Inclusion Icons и United Icons, которую с капитанской повязкой вывел бывший игрок и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Кроме Шевы, участие в этой теплой по атмосфере встрече приняли также такие известные футболисты, как: Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и многие другие. Организатором благотворительной встречи выступил экс-футболист миланского "Интера" и каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О.

Цель матча — сбор средств для поддержки противодействия любым видам дискриминации и для обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны с РФ.

Что касается самой игры, то она завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Шевченко. Легендарный украинский футболист сумел отличиться результативной передачей на экс-партнера по "Милану" Кларенса Зеедорфа, оформившего в этой дуэли дубль. Ну все, как в старые времена. В составе его команды также забивали Алессандро Матри и Альберто Джилардино. За команду соперников забитыми мячами отличились Индзаги и Это'О.

Вашему вниманию ассист Шевченко на Зеедорфа.

Матч звезд мирового футбола | United icons - Inclusion icons - 1:1 - Видео гола Зеедорфа

А вот и обзор всего поединка.

Матч звезд мирового футбола | United icons - Inclusion icons - 2:4 – Обзор матча

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