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Карабах — Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций
Первая встреча между командами завершилась минимальной победой "бело-синих".
В четверг, 13 августа, киевское "Динамо" сразится с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в азербайджанском Баку. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 6 августа на "Арене Люблин" в польском Люблине и завершилась минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0.
Где смотреть матч Карабах — Динамо
На территории Украины поединок "Карабах" — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Карабах" — "Динамо".
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия), а проигравший вылетит из еврокубков.
Напомним, оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).
Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).