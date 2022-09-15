Карате-стайл: шедевральный мяч Холанда признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео)

УЕФА признал гол нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в ворота дортмундской "Боруссии" лучшим по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Норвежский бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал одним из героев поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против дортмундской "Боруссии".

На 84-й минуте встречи 22-летний норвежец забил победный гол, в невероятном прыжке на дальней штанге, замкнув красивую передачу от Жуана Канселу. Именно этот мяч болельщики выбрали лучшим во 2-м туре ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании за лучший гол тура Холанд обошел Артура Гомеша ("Спортинг"), Мислава Оршича ("Динамо" Загреб) и своего одноклубника Джона Стоунза.

Отметим, что Холанд забил в ворота своего бывшего клуба. Эрлинг выступал за "Боруссию" с 2020 года. За три сезона в немецкой Бундеслиге норвежец сыграл 66 матчей и отличился 61 голом.

"Манчестер Сити" победил "Боруссию" Дортмунд в домашнем матче со счетом 2:1 . В другом матче группы G "Копенгаген" и "Севилья" не сумели определить сильнейшего (0:0)

"Боруссию" Дортмунд в домашнем матче со счетом . В другом матче группы G "Копенгаген" и "Севилья" не сумели определить сильнейшего (0:0) "Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по одному очку.

Матчи 3-го тура ЛЧ состоятся 5 октября: "Севилья" - "Боруссия", "Манчестер Сити" - "Копенгаген".

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