Каратист Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ: сколько получил и кто покупатель

Каратист Станислав Горуна продал свою медаль, чтобы помочь ВСУ: сколько получил и кто покупатель

Стартовая цена бронзы была 10 тысяч долларов.

Двадцать с половиной тысяч долларов за олимпийскую медаль – 33-летний каратист Станислав Горуна продал через Интернет-аукцион свою бронзовую награду, добытую в прошлом году в Токио.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Деньги спортсмен передаст на нужды украинских защитников. Говорит, хоть эта медаль для него самая ценная награда за всю спортивную карьеру, но Украина дороже всего.

Стартовая цена бронзы была 10 тысяч долларов, во время аукциона она выросла более чем вдвое. Кто покупатель – спортсмен не знает. Известно только, что он из Японии.

«20500 долларов – не знаю, много это или мало, но если за эти деньги будут приобретены какие-то бронежилеты, каски или другое защитное снаряжение, которое спасет чью-то жизнь, или лекарство, которое поможет раненым, пострадавшим от войны, то это уже будет не зря. Все будет Украина, будут другие медали, будут другие цели, другие победы, слава Украины», — заявил спортсмен.

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