Караваев в подкасте Дениса Бойко: черная полоса "Динамо", Украина на ЧМ-2026, оккупация Крыма

Денис Бойко и Александр Караваев

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко херсонец Александр Караваев рассказал о воспитании в академии "Шахтера", желании играть в футбол, своей игре за "Динамо" и национальную сборную Украины.

Денис Бойко анонсировал розыгрыш футболки Александра Караваева с подписью в рамках совместного сбора с фондом "Трибуна Героев". За донат от 200 гривен на помощь семьям погибших фанатов на эту банку можно ее выиграть.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Воспитанник "Шахтера", который не сыграл ни одного матча за основную команду: Караваев о начале своей профессиональной карьеры

Александр Караваев начал заниматься футболом в Херсоне, откуда он родом. В 13 лет юного футболиста пригласили на просмотр в "Шахтер", из списка отобранных на 22 вакантных места, он был 23-й. Но вскоре руководство клуба решило предложить освободившееся место, поэтому Александр переехал учиться в Донецк.

Александра отобрали играть в составе "Шахтера-3" во Второй лиге. В начале 2012 года херсонец поехал на правах аренды в клуб "Севастополь", где был важным игроком стартового состава, и совместно выиграли Первую лигу в сезоне 2012/13.

"Если ты не подходишь команде, то не "убивать" же этого игрока. У каждого свой путь: мне предлагали аренду и я никогда не отказывался, но понимал, что эта аренда должна когда-нибудь закончиться. И она закончится либо плюсом для меня, либо минусом".

Дебют Караева в Премьер-лиге состоялся 21 июля 2013 года в матче против "Шахтера", где футболист вышел на замену. Летом 2014 года, после оккупации Крыма, клуб "Севастополь" прекратил существование.

Затем Александр перешел на правах аренды в луганскую "Зари". Будучи правым атакующим полузащитником, являлся одним из основных игроков команды, а со временем стал ее капитаном.

"По моему субъективному мнению, я дорос, чтобы играть за основную команду "Шахтера". Можно уже было не конкурировать с Дарио Срной, который тогда ушел в "Кальяри", и эта позиция стала вакантной. А я тогда уже три года играл за "Зарю", ездил в сборную. Луческу хотел меня забирать, но говорил, что пока Дарио Срна играет, я не буду играть, и лучше в аренду. А потом пришел Паулу Фонсека и сказал, что все укомплектовано.

Переход в " Динамо"

В середине 2019 года Караваев перешел в киевское "Динамо", через месяц дебютировав в матче против "Шахтера".

"В "Динамо" я провел больше всего лет в профессиональной карьере. В "Заре" произошло мое становление, как футболиста, но там я не достиг своей цели в карьере. Я ставил себе цель, что хочу попасть в украинский клуб и выиграть трофей".

Футболист считает, что неправильно было бы отказывать "Динамо", ожидая приглашения в основной состав "Шахтера", если на него там не рассчитывают. Приглашение в киевский клуб было желанным, ведь понимая свой уровень в "Заре", где был лучшим игроком, хотелось роста и перехода в более мощный клуб.

"Я всегда держу определенный уровень. Я понимал, что для того чтобы быть и играть в “Динамо”, нужно иметь определенный уровень. Для того, чтобы попасть в сборную, нужно постоянно играть в "Динамо", давать результат, тогда, возможно, тебя позовут туда".

Многолетняя игра Александра Караваева за сборную Украины

Впервые за два года Александр Караваев вернулся в сборную Украины и сыграл свой 50-й матч в сине-желтой футболке. 20 ноября в Швейцарии состоялась жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, по результатам которого украинцы в полуфинале сыграют с командой Швеции. Если наша сборная победит, то в следующем матче сразится за пропуск на ЧМ-2026 с победителем игры Польша – Албания.

В 2011 году футболист дебютировал в молодежной сборной Украины, а до этого Караваев выступал за юношеские и юниорские сборные.

9 октября 2015 года Александр Караваев дебютировал за сборную Украины в матче квалификационного раунда к ЧЕ-2016. Футболист находился в заявке сборной на Евро-2016, но не играл на поле. 1 июня 2021 года Андрей Шевченко, главный тренер сборной, включил Александра в официальную заявку для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

"Атмосфера сборной всегда есть и будет хорошей, потому что ее создают игроки, если это еще подхватывает тренерский штаб и стаф, и все вместе, то это будет шикарная атмосфера. Эмоции только положительные, тем более, когда возвращаешься через два года, идет определенный период карьеры и ты заслуживаешь этого вызова в сборную".

Александр делится, что отсутствие вызовов в сборную от тренерского состава лишь мотивировали его продолжать тренироваться и сохранять уровень, чтобы быть конкурентным с оппонентами на своей позиции.

Что планирует Караваев после завершения карьеры профессионального футболиста

Сегодня Александр Караваев является действующим правым защитником киевского "Динамо" и членом национальной сборной Украины.

"Конечно, не хочется еще об этом думать, потому что я сосредотачиваюсь на карьере футболиста, но я думал о том, что будет после. Скорее всего, это будет в футболе. Скорее всего, это будет тренерство".

По словам Александра, 7 лет назад он был уверен, что после завершения профессиональной карьеры игрока он станет тренером. Однако потом, взглянув на работу тренерского штаба с другого ракурса, он понял, что это гораздо сложнее и придется отвечать и помогать как минимум 22 игрокам.

"Сегодня самой большой моей футбольной мечтой является выйти на чемпионат мира и сыграть там, это если не забегая далеко вперед. А если далеко, то стать выдающимся тренером в топовом клубе. Это очень тяжело, я понимаю, но для этого и существуют цели, мечты и желания".

Совместный сбор с фондом "Трибуна Героев" на помощь семьям погибших фанатов: https://send.monobank.ua/jar/7MYS1V42bG

Напомним, что интервью с Александром Караваевым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.