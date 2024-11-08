Караваев высказался о сокрушительном фиаско "Динамо" в матче Лиги Европы против "Ференцвароша"

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал сокрушительное поражение от венгерского "Ференцвароша" в матче четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:4 . Отметим, что с 17-й минуты "бело-синие" играли в меньшинстве из-за удаления защитника Владислава Дубинчака.

"Красная карта Дубинчаку? Я считаю, что это случайность, поскольку вел борьбу за пределами поля и наступил на ногу сопернику. Так же было у Брагару в первом матче против "Лацио", когда так же отбирал мяч и случайно наступил на ногу… Но удаление, наоборот, нас сплотило, мы в первом тайме играли очень хорошо. Имели много моментов, в том числе и я, перекладины были… Просто не реализовали свои моменты. И это мы играли вдесятером. Могли также играть и во втором тайме, но, честно говоря, я не узнал команду после перерыва. Просто как опустили руки... Будем разговаривать, потому что нет оправданий такой игре.

В принципе все выдерживали, бежали вперед даже вдесятером. Но это все идет от головы, каждый должен в себе разобраться и понимать, что даже если мы играем вдесятером, все равно нельзя играть кое-как и нужно придерживаться наших договоренностей, установки на игру. Да, немного тяжелее, поскольку на одного игрока меньше имеем, но нужно играть совсем по-другому, отдаваться на поле.

Мы не забили, хотя игра складывалась даже при счете 0:0, мы могли забивать и во втором тайме. Но произошли досадные голы, детские ошибки… На таком уровне любая команда наказывает за ошибки.

Очень прошу прощения у наших болельщиков, у всех, кто поддерживает нас. Я понимаю, что всем тяжело… Уверен, что мы будем играть по-другому. Это станет для нас хорошим уроком, мы должны его пройти, и только через следующие игры мы должны показать, что сделали выводы из этого урока и играть совсем по-другому", – сказал Караваев в эфире транслятора после матча.

Поражение от "Ференцвароша" стало для киевлян четвертым подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3) уступило "Хоффенхайму" (0:2) и потерпело поражение от "Ромы" (0:1) украинского форварда Артема Довбика.

После четырех туров "Динамо" занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей – 0:10.

Несмотря на провальные результаты, "Динамо" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Впереди у подопечных Шовковского еще четыре матча в основном этапе: против чешской "Виктории" Пльзень (28 ноября), испанского "Реала Сосьедад" (12 декабря), турецкого "Галатасарая" (21 января) и латвийского РФШ (30 января).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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