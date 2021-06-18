Карьера Эриксена под угрозой: футболисту не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором

Будущее игрока остается неопределенным.

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен может быть вынужден сменить клуб после жуткого инцидента в матче за сборную Дании на Евро-2020. В игре стартового тура против финнов Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание.

Читайте также: Стали известны первые слова Эриксена, когда он пришел в себя после остановки сердца

К счастью, врачи спасли лидера датской команды. Накануне Эриксену установили кардиостимулятор, с ним ему теперь придется играть в предстоящих поединках. Однако, вероятно, эта операция будет стоить Кристиану карьеры в "Интере".

В Италии действует специальный протокол организационного кардиологического комитета, которым запрещено заниматься контактными видами спорта в случае установленного кардиостимулятора. Это связано с риском поломки устройства в столкновении на поле, пишет La Gazzetta dello Sport.

В то же время у Эриксена есть шанс вернуться в состав "нерадзурри", если имплантированный дефибриллятор сердца не будет постоянным.

Кристиана выписали из больницы в пятницу, 18 июня, он пройдет дополнительные обследования в Милане через четыре-пять недель.

Ранее ТСН Проспорт писал, что матч Евро-2020 Дания - Бельгия, который состоялся 17 июня, прервали, чтобы поддержать Эриксена.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

Реанимация Эриксена: как звезду мирового футбола спасали прямо на футбольном поле

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку