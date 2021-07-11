"Карма - это зеркало": Порье - о победе над Макгрегором, которого вынесли из октагона на носилках

"Карма - это зеркало": Порье - о победе над Макгрегором, которого вынесли из октагона на носилках

Американский боец заявил, что побил Конора.

Американский боец Дастин Порье прокомментировал победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился техническим нокаутом после первого раунда - ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках.

Associated Press

"Я заблокировал один из его лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Это произошло раньше, чем в конце первого раунда. Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не лезет ни в какие рамки.

Он попал в меня хорошим кроссом, как и в прошлом поединке - я не видел удара. Он тянул меня за перчатки вниз, я пытался сказать это рефери. Карма - это зеркало. Иногда такое происходит. Все освистывают меня. Можете поцеловать меня в зад - я побил Конора", - сказал Порье сразу после боя.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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