Карма в действии: "Барселона" едва избежала разгрома от аутсайдера Ла Лиги после пророссийского видео

"Барселона" на выезде сенсационно проиграла "Вальядолиду" в матче 36-го тура испанской Ла Лиги – 3:1 .

Хозяева открыли счет уже на второй минуте – мяч в собственные ворота срезал защитник "сине-гранатовых" Андреас Кристенсен.

На 22-й минуте каталонский клуб пропустил во второй раз – пенальти реализовал Кайл Ларин.

После перерыва "Вальядолид" сделал счет разгромным – на 73-й минуте Гонсало Плата отличился третьим голом в воротах "блаугранас".

Подопечные Хави ответили лишь забитым мячом Роберта Левандовски на 84-й минуте игры.

Обзор матча

Таким образом, "Барселона" (85 очков) потерпела второе подряд поражение после того, как досрочно стала чемпионом Испании. В прошлом туре каталонцы дома уступили "Реалу" Сосьедад (1:2).

"Вальядолид" (38 баллов) занимает 17-е место в Примере, оторвавшись от зоны вылета на три зачетных пункта.

В следующем туре 28 мая "сине-гранатовые" примут "Мальорку", а "Вальядолид" на выезде встретится с "Альмерией".

Напомним, недавно "Барселона" оказалась в эпицентре громкого скандала из-за того, что игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков после выигрыша чемпионского титула Ла Лиги.

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