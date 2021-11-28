Карма вернулась бумерангом: Лопес не имеет права на бой-реванш после поражения от Камбососа

Карма вернулась бумерангом: Лопес не имеет права на бой-реванш после поражения от Камбососа

Опция реванша не была прописана в контракте на первый поединок между боксерами.

В ночь на 28 ноября американец Теофимо Лопес сенсационно проиграл австралийцу Джорджу Камбососу и потерял пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

Как сообщил журналист Майкл Бенсон, в контракте на бой не была прописана опция реванша. Таким образом, Лопес не может заставить Камбососа провести повторный бой, если австралиец сам этого не захочет.

"Никакого пункта о реванше между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не было. Бой был обязательным требованием IBF. Камбосос теперь волен делать все, что ему вздумается", - написал Бенсон в Twitter.

Нет ремесла clause для Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr. Fight был IBF mandatory which went to purse bids. Kambosos Jr теперь свободно для того, чтобы получить все. — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 28, 2021

Отметим, что именно так Лопес поступил с Василием Ломаченко, которого победил в октябре прошлого года. Украинец неоднократно вызывал своего обидчика на бой-реванш, но Теофимо послал его на ***. Очевидно, теперь карма вернулась бумерангом к американскому боксеру.

Несмотря на свое право отказаться от второго боя, после победы Камбосос в ринге заявил о желании снова подраться с Лопесом. Однако новоиспеченный чемпион назвал одно условие - реванш должен состояться на его родине в Австралии.

"Я верил в свои силы и постоял за себя. Я не король, я император. Это был очень длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все лучше и лучше. Сегодня был мой вечер. И это будет мой вечер еще очень долго. Я - император. Я вернулся в бой, как воин. Я - величайший австралийский боксер в истории.

Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся в Австралии. Восемьдесят тысяч болельщиков в Австралии - давай сделаем это еще раз”, - заявил Камбосос в интервью DAZN.