"Карпатам" грозит техническое поражение из-за нелепого конфуза в матче Первой лиги: что случилось

Львовский клуб не разобрался в количестве игроков, которые должны оставаться на поле.

Курьезный инцидент произошел во время поединка Первой лиги Украины между ивано-франковским "Прикарпатьем" и львовскими "Карпатами".

В течение минуты "львы" играли с 12 футболистами на поле вместо 11, как это предусмотрено правилами. Это произошло после того, как главный тренер команды Андрей Тлумак на 58-й минуте решил сделать двойную замену. Николая Когута и Артура Шаха заменили Олег Лень и Денис Кожанов.

Однако спустя минуту игра была приостановлена. Арбитр встречи Дмитрий Кривушкин подошел к Когуту, который почему-то не покинул поле, и показал ему желтую карточку. Только после этого лишний игрок "Карпат" таки отправился за пределы поля.

Теперь львовскому клубу грозит серьезное наказание. Согласно регламенту ПФЛ, замененный футболист не имеет права в дальнейшем участвовать в матче. За такое нарушение предусмотрены дисциплинарные санкции и техническое поражение (0:3).

Отметим, что поединок завершился выездной победой "Карпат" со счетом 0:2 .

На данный момент "Карпаты" занимают второе место в турнирной таблице группы А Первой лиги, имея 28 очков после 13 матчей. От житомирского "Полесья" львовяне отстают на 9 очков.

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