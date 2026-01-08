"Карпаты" назначили нового главного тренера: что о нем известно

Франсиско Фернандес / © ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" назначили испанца Франсиско Фернандеса новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "зелено-белых".

45-летний испанский специалист заменил на посту наставника "львов" Владислава Лупашко, который был уволен 31 декабря прошлого года.

Фернандес начал свою тренерскую деятельность в испанских клубах "Полидепортиво", "Адра" и "Эспаньол дель Алькуян". В 2012-м попал в структуру "Альмерии", где поочередно возглавлял юношескую команду и "Альмерию Б", а затем был исполняющим обязанности главного тренера первой команды и полноценным главным тренером.

Летом 2019-го Франсиско был назначен наставником "Алькоркона", а следующий чемпионат он начал в роли главного тренера "Тенерифе". В конце 2021-го Фернандес во второй раз возглавил "Алькоркон". В прошлом сезоне он был главным тренером "Мурсии".

Ассистентом Фернандеса в "Карпатах" будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, который ранее помогал ему в "Алькорконе" и "Мурсии".

Также в тренерский штаб Фернандеса вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

На зимний перерыв "Карпаты" отправились на девятом месте в УПЛ, набрав 19 очков после 16 матчей.

