"Карпаты" переизбрали капитана команды из-за языкового скандала: что случилось
Дениса Мирошниченко лишили капитанской повязки после его речи на русском языке.
Львовские "Карпаты" сменили капитана команды из-за языкового скандала.
Резонансный инцидент произошел перед контрольным матчем "Карпат" против шведского ГАИС. Тогдашний капитан "львов" Денис Мирошниченко обратился к одноклубникам с речью на русском языке.
Эпизод попал в трансляцию поединка и быстро разлетелся по Сети, вызвав шквал возмущения среди болельщиков.
На фоне публичной огласки львовский клуб выступил с заявлением в соцсетях.
"Карпаты" переизберут капитана. Учитывая действия капитана Дениса Мирошниченко, которые имели место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно", – сообщили в пресс-службе "львов".
Позже было объявлено, что по результатам командного голосования новым капитаном "бело-зеленых" стал Владислав Бабогло.
Напомним, на зимнюю паузу "Карпаты" отправились на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 19 очков после 16 матчей.
В начале января "Карпаты" назначили нового главного тренера. Испанский специалист Франсиско Фернандес заменил на посту наставника "львов" Владислава Лупашко, которого уволили 31 декабря прошлого года.
В первом поединке "весенней" части УПЛ львовяне 22 февраля сыграют против "Шахтера".